7 فنانين يهنئون أسماء أبو اليزيد بخطوبتها (صور)

فاجأت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» بإعلانها خبر خطوبتها من محمد خطيب، مدرب اللياقة البدنية.

تهاني نجوم الفن لـ أسماء أبو اليزيد

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة أسماء أبو اليزيد بالخطوبة، منهم آيتن عامر، التي هنئتتها بهذه المناسبة عبر انستجرام قائلة: «مبروك يا حبيبتي»، فيما علق أكرم حسني على صور الخطوبة قائلاً: «مبروك يا عروسة».

وقالت كارمن سليمان: «ألف مبروك يا حبيبتي»، أما الفنان دياب فقد علق على منشور أسماء قائلا: «مليون مبروك ربنا يسعدكم».

دنيا عبدالعزيز تهنئ أسماء أبو اليزيد بخطوبتها

وهنأت أسما شريف منير، الفنانة أسماء أبواليزيد، بخطبتها قائلة: «ألف مبروك ما شاء الله»، وقالت دنيا عبدالعزيز «ألف مبروك حبيبتي»، كما علقت ياسمين رحمي: «مبروك يا روحي ربنا يسعدك»