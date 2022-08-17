أسماء أبو اليزيد بـ«ضمادة طبية» في العرض الخاص لـ«الدعوة عامة»

وصلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إلى العرض الخاص لفيلم «الدعوة عامة»، المُقام حاليًا داخل إحدى سينمات مول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر.

وظهرت أسماء أبو اليزيد، بضمادة طبية على وجهها، نتيجة لتعرضها لإصابة قبل أسابيع، وسبق وأعلنت عنها عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وقت الإصابة.

بنات أحمد زاهر وأسماء شريف منير في العرض الخاص

وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص، وتقديم التهنئة لزملائهم أبطال «الدعوة عامة»، لعل أبرزهم محمد أسامة «أوس أوس»، وعلي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد علاء، وملك وليلى أحمد زاهر، ومروة الأزلي وأسما شريف منير.

تفاصيل شخصية أسماء أبواليزيد في الدعوة عامة

كانت أسماء أبو اليزيد، قد كشفت في وقتٍ سابق عن طبيعة الشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، وهي «هنا»، معلقة: «شخصية هنا الرقيقة في بعض الأوقات»، وظهرت خلال البرومو بـ«لوك» مختلف، إذ ظهرت بشعر قصير جدا وملابس كاجوال.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم الدعوة عامة

وتدور أحداث فيلم «الدعوة عامة» في إطار كوميدي، حيث تنقلب حياة شاب رأسًا على عقب بعد تشاجره مع والدته، وتدعو والدته عليه دعوة تصيبه هو وكل من معه.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن «توتا»، وأسماء أبو اليزيد، دينا، وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.