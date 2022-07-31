أسماء أبو اليزيد تتعرض لإصابة في أنفها.. وتعلق: قدر ولطف «صورة»

تعرضت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد لإصابة في أنفها حسبما كشفت عنها عبر خاصية «ستوري»، اليوم الأحد، بحسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

ونشرت أسماء صورة لها من منزلها، وأبرزت الضمادة التي تغطي جزء من أنفها، وعلقت عليها بقولها: «الحمد لله قدر ولطف»، وذلك دون توضح سبب الإصابة.

وفي سياق مختلف، تلقت أسماء أبو اليزيد عرضاً بالزواج من أحد متابعيها عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، قبل أيام، حيث عرض عليها تولي مهمة غسل المواعين بالماء الساخن، لترد عليها بشكل ساخر قائلة: «بيدخلي من ثغراتي».

وأجابت أسماء أبو اليزيد عن أسئلة عدد من متابعيها، منها الصفة التي تجذبها فيمن يقف أمامها، لترد «يكون بيضحكني»، وسألها آخر: بتعرفي تطبخي، لتمازحه في ردها عليه قائلة: وبعرف أكل كمان.

وعلى الجانب الآخر، خضعت أسماء أبو اليزيد لأكثر من جلسة تصوير لإحدي المجلات خلال الفترة الأخيرة، وكشفت عنهم عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد متابعوها بإطلالاتها التي اتسمت بالأناقة والبساطة في الوقت ذاته.

مواصفات فتى أحلام أسماء أبو اليزيد

وكشفت أسماء أبو اليزيد عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: «أتمناه يكون راقي وحنين وواثق من نفسه ويكون أسمر الملامح، لأني بحب السمر بطبيعتي، وأن يكون ذكياً، والذكاء في رأيي يتضح من العينين».

الآنسة فرح آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في الدراما

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مشاركتها في بطولة الجزء الخامس من مسلسل «الآنسة فرح» الذي عُرض خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركها البطولة كل من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز، جيلان علاء، تامر فرج وكوكبة من النجوم.