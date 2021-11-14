أسماء أبو اليزيد تعود لطليقها بالحلقة 77 من الجزء الرابع لـ«الأنسة فرح»

تطور كبير في أحداث مسلسل «الآنسة فرح» بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد خلال الموسم الرابع، وجاءت أحداث الحلقة الـ 77، التي تم عرضها أمس على منصة شاهد، مليئة بالأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة الـ 77 من الموسم الرابع بالآنسة فرح

شهدت أحداث الحلقة الـ 77 من الآنسة فرح، عودة فرح التي تجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، إلى شادي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، بعدما تم الانفصال في الجزء السابق، واعترف شادي لفرح بحقيقة مشاعره من جديد، بعدما عاد ليعيش معها بالمنزل بعدما طردته شقيقته عليا من الفندق.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane The Virgin

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane The Virgin، وانتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية، بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

وحصدت الأجزاء الثلاثة الأولى من المسلسل، العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه، وتدور أحداث «الآنسة فرح»، حول الفتاة فرح، التي تلقح صناعيًا بالخطأ، وبالصدفة يكون التلقيح لمالك الفندق التي تعمل به.

أبطال مسلسل الآنسة فرح

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.