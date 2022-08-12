أسماء أبو اليزيد تروج لفيلم «الدعوة عامة»: «توكلنا على الله»

روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها على «إنستجرام»، لفيلمها الجديد «الدعوة عامة»، المقرر عرضه خلال أيام.

ونشرت «أبو اليزيد» البرومو الدعائي للفيلم، وعلقت: «توكلنا على الله.. فيلم الدعوة عامة 17 أغسطس بجميع دور العرض».

أسماء أبو اليزيد بـ«لوك» مختلف في برومو «الدعوة عامة»

وكشفت أسماء عن الشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، وهي «هنا»، معلقة: «شخصية هنا الرقيقة في بعض الأوقات»، وظهرت خلال البرومو بـ«لوك» مختلف، إذ ظهرت بشعر قصير جدا وملابس كاجوال.

أحداث فيلم «الدعوة عامة»

فيلم الدعوة عامة، بطولة أحمد الفيشاوي، أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وتدور أحداث الفيلم حول «معتز» الشاب المستهتر الذي تدعي عليه والدته دعوة تقلب حياته رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث في إطار الكوميديا والإثارة.