«الزراعة» توضح أصناف الأرز الأكثر إنتاجية.. بينها «جيزة 177» قصير الحبوب

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الأصناف التي تساعد في الحصول على إنتاجية عالية من الأرز.

وأضاف أن الزراعة في الموعد المناسب خلال شهر مايو لمعظم الأصناف، وأول يونيو لأصناف السوبر، واختيار الصنف الجيد يعطي محصولا وفيرا.

أهم أصناف الأرز التي ينتجها مركز البحوث الزراعية

وكشف «فهيم»، الأصناف التي تحقق أفضل إنتاجية لمحصول الارز وهي كالتالي:

- جيزة 177 قصير الحبوب متوسط إنتاجية الفدان من 3.5- 4 أطنان، قصير الساق يحتاج إلى 125 يوما من الزراعة حتى الحصاد، تجود زراعته في الأراضي عالية الخصوبة ولا ينصح بزراعته في الأراضي الملحية.

- جـــيزة 178 قصير الحبوب، عالي المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4 إلى 5 أطنان يحتاج إلى 135 يوما من الزراعة إلى الحصاد، ورغم صغر حجم حبوب الأرز الشعير إلا أنه بعد التبييض يشبه تماما في الشكل والحجم حبوب الأرز البلدي القديم «جيزة 171»، وتجود زراعته في الأراضي الخصبة والملحية حديثة الاستصلاح.

- ســخا 101قصير الحبوب، عالي المحصول متوسط إنتاجيته أكثر من 5 أطنان للفدان يحتاج إلى 140 يوما من الزراعة إلى الحصاد، وتجود زراعته في الأراضي الخصبة ومتوسطة الخصوبة.

- سـخا 102قصير الحبوب، متوسط إنتاجية الفدان من 3.5 – 4.5 طن، يمتاز بالتبكير في النضج، يحتاج إلى 125 يوما من الزراعة إلى الحصاد، وتجود زراعته في الأراضي متوسطة الخصوبة.

جــيزة 181

- صنف طويل الحبوب، عالي المحصول، متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 أطنان، يحتاج إلى 145 يوما من الزراعة إلى الحصاد.

سخا 103

- قصير الحبوب متوسط إنتاجية الفدان من 4- 4.5 طن، قصير الساق يمتاز بالتبكير في النضج يحتاج إلى 120 يوم من الزراعة حتى الحصاد، وتجود زراعته في الأراضي الخصبة ومتوسطة الخصوبة.

سخا 104

- صنف جديد قصير الحبوب، عالي المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4-5 أطنان، يحتاج إلى 135 يوما من الزراعة إلى الحصاد، تجود زراعته في الأراضي الملحية حديثة الإصلاح وعند وجود مشاكل في جودة مياه الري وأيضا في الأراضي الخصبة.

جيزة 182

- صنف جديد طويل الحبوب، عالي المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 أطنان، يمتاز بالتبكير في النضج ويحتاج إلى 125 يوما من الزراعة حتى الحصاد.