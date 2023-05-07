شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار الأرز في الأسواق

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك استقراراً ملحوظاً داخل الأسواق المصرية فيما يخص أسعار الأرز التي تختلف النوع و المنطقة والمتجر.

مبيعات الأرز الفترة الماضية

وأضاف المنوفي أن مبيعات الأرز ارتفعت الفترة الماضية وذلك منذ بداية شهر مارس ماضي وازداد إقبال المواطنين أكثر على الشراء أبريل الماضي بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.

تراجع أسعار الأرز في يونيو

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية أن أسعار الأرز ستنخفض الفترة القادمة تحديدا في شهر يونيو ويوليو المقبلين ليصل سعر الكيلو في الأسواق إلى 20 جنيها وذلك لأن موسم زراعة الأرز بدأ الشهر الجاري والحصاد في أغسطس المقبل ما يدفع التجار الي عرض كميات الأرز التوفرة لديهم باسعارا مخفضة استعدادا للحصاد الجديد.

أسعار الأرز

وأوضح حازم المنوفي أن طن الأرز يتراوح سعره ما بين 24000 إلى 28000 جنيه حسب جودته وسعر الكيلو في الأسواق يتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيها.