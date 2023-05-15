تفاصيل أغنية أصالة الجديدة.. انتهت من تسجيلها

انتهت الفنانة أصالة من تسجيل أغنية جديدة، لتفتتح بها موسم صيف 2023، ومن المُقرر طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية أصالة الجديدة، من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي في رابع تعاون لهما، وتوزيع محمد ياسر، وتسجيل ماهر صلاح.

وكانت أصالة قد احتفلت بخطوبة شقيقها «أنس» على شقيقة المذيعة أميرة بدر، قبل أيام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والمُقربين فقط، حيث نشرت مجموعة من صور الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، لتقديم التهنئة للعروسين.

وكتبت أصالة: «هالقمر اللي بالصورة، أخي أنس صاحب أحلى قلب بالكون.. القلب الدافي الطيّوب الطّموح الأغلى على قلبي وروحي»، حيث جاء ذلك بعد ساعات من الحفل الذي أحيته أصالة، الأسبوع الماضي في حديقة القاهرة، بجانب متحف الحضارة، وسط حضور جماهيري كبير.