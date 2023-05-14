بعد ذكرها في قناة الوثائقية.. حكاية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع فرقة رضا

عرضت قناة «الوثائقية» فيلمًا بعنوان «فرقة رضا»، يتحدث فيه عن شغف الفنان محمود رضا، بالرقص منذ طفولته، وسعيه وراء حلمه، الذي استطاع أن يحققه على مدار سنوات طويلة، لكن طريقه لم يكن مفروشًا بالورد، بل واجهته الكثير من الصعوبات، إلا أنه اجتازها بإرادة قوية، وكان من بين الداعمين لفرقة رضا، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

حكاية الرئيس عبد الناصر مع فرقة رضا

في عام 1959، استطاع الفنان محمود رضا، أن ينشئ فرقته الخاصة، والذي أطلق عليها اسم «فرقة رضا»، استمر في تقديم عروضه برفقة أعضاء الفرقة، بشكل خاص، قبل أن تتبع وزارة الثقافة، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

«قعدنا سنتين بنشتغل فرقة فرقة خاصة لكن كنا بنواجه مشاكل كتيرة في الفلوس، لكن كموهبة فنية فإحنا كنا ناجحين في الفن جدا» كلمات بدأ بها الفنان الراحل محمود رضا، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، موضحا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان يحب فرقة رضا كثيرًا.

تقديم عروض خاصة للرئيس جمال عبد الناصر

حينما كان الرئيس الراحل، يقيم حفلات لاستقبال ضيوفه، من ملوك ورؤساء الدول، كانت تتم باستعراضات فرقة رضا، «احنا كنا بنعمل عروض عشانه لأنه بيحب فرقة رضا جدا وفي مرة عرضنا قدام 55 ملك ورئيس دولة» حسب تعبير الفنان الراحل محمود رضا، خلال اللقاء.

كانت فرقة رضا، تمر بحالة مادية صعبة للغاية، تكاد أن يتوقف استعراضهم بسببها، إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر حينما سمع بها، أرسل على الفور وزير الثقافة للتحدث مع الفنان الراحل «رضا»، «جالنا وزير الثقافة وقالنا انتو اعملوا الفن بتاعكم في أي مكان ومحدش هيكلمكم واحنا هندفع الفلوس، فدي كانت فرصة كويسة لينا ووافقت على طول»، موضحا أنه منذ ذلك الوقت وفرقته تتبع لوزارة الثقافة عام 1961.