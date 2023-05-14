«مراسم القصير» في معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر «الأربعاء المقبل»

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض «ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير»، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، 17 مايو، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 22 من الشهر نفسه.

معلومات عن معرض ملتقى القصير

المعرض نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي، القومسيير العام للملتقى الفنان أ.د. عماد أبو زيد، ويشارك به الفنانون: أحمد بركات، أحمد الشافعي، آية عبد المنعم، حنفي محمود، طارق الشيخ، عمر الفيومي، محمد بسيوني، محمد الجنوبي، مرفت شاذلي، نجاة فاروق، هبة صالح، ولاء فرج، يارا حاتم.

ينظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

معايشة بالبحر الأحمر

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني عبر اختيار بيئات مصرية متنوعة عبرت عنها أعمال مجموعة الفنانين التشكيلين المشاركين الذين قاموا بمعايشة البيئة بالقصير والمناطق المحيطة بها بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي بعد أسابيع قليلة من معرض فني أقامته الهيئة بعنوان «تجربة شخصية» بالهناجر أيضا في أبريل الماضي، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية.