الداخلية تكشف تفاصيل تعدي صاحب منزل على ساكن لرغبته في زيادة الإيجار

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً ادعاء صاحب الحساب بقيام مُلاك المنزل محل سكنه بالتعدي عليه وأفراد أسرته بالضرب وإحداث إصابته وقيامهم بالاستعانة بآخرين يحملون أسلحة بيضاء لمنعهم من دخول المنزل، لرغبتهم في زيادة قيمة الإيجار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كل من الطرفين طرف أول «القائم على النشر – شقيقه – والده»، طرف ثان «مالك العقار – شقيقه» بوجود مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات جيرة قديمة، وجرى التصالح بينهما ولم يتهم كل منهما الآخر، ولم ينتج ثمة إصابات لأي من الطرفين وانصرفوا عقب التراضي والصلح فيما بينهما.

وبتاريخ 6 مايو الجاري، حضر والد الشاكي للقسم وأبلغ بقيام «مالك العقار» بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وذلك عقب محضر الصلح، وبعرضه على أحد المستشفيات تبين وجود إصابات عبارة عن (جروح وكسور متفرقة بالجسم) بتاريخ 8 مايو الجاري تم ضبط «مالك العقار» وبمواجهته بأقوال الشاكي أنكر ما نسب إليه.. وقرر بأنه لا يوجد ثمة خلافات بينهما في الوقت الحالي، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.