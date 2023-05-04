وفاة شخص حزنا على حفيده بدمياط.. رحل بعد ساعات من مصرع الطفل

انتابت حالة من الحزن والصدمة، الأهالي بمحافظة دمياط منذ أمس نتيجة وفاة مسن، يدعى غريب الدالي، حزنا على فراق حفيده الوحيد أحمد المنسي، بعد أن لقى مصرعه في حادث سير، حال عبوره الطريق، بقرية أولاد حمام.

قال محمد منسي لـ«الوطن»، إنه فقد ابنه وحماه في يوم واحد، موضحا أن نجله المتوفى تعرض أمس الأول إلى حادث سير حال عبوره الطريق، بقرية أولاد حمام، بمحافظة دمياط، وتم تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة عليه، عقب الانتهاء من صلاة ظهر الثلاثاء.

الجد رحل بعد تشييع جثمان الحفيد

كان متعلقا به ويحبه، بهذه الكلمات استكمل محمد منسي حديثه، موضحا أن والد زوجته، توفى بعد عدة ساعات من تشييع جثمان حفيده الوحيد حزنا على فراقه، متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف «منسي»، أن زوجته فقدت الابن والأب، في يوم واحد، وجرى تشييع جثمانه أمس وأداء صلاة الجنازة عليه، عقب الانتهاء من صلاة المغرب، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، مشيرا إلى أن الأسرة كلها في حالة شديدة من الحزن بسبب فراق الابن الوحيد، وجده.

تفاصيل وفاة جد وحفيده في ساعات بدمياط

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي مدير أمن دمياط، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع طفل يدعى أحمد محمد المنسي، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص، حال عبوره الطريق بقرية أولاد حمام.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، وتسليم الجثمان إلى ذويه.