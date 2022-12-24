وفاة طالب ثانوي أثناء لعب كرة القدم في الغربية.. «بلع لسانه»

لفظ طالب بالصف الأول الثانوي أنفاسه الأخيرة أثناء لعب كرة القدم برفقة أصدقائه داخل ملعب كرة القدم بقرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد أن ابتلع لسانه، ما أدى لوفاته في الحال.

ابتلع لسانه

وقال أحمد السيد، أحد أهالي قرية نهطاي، لـ«الوطن»، إن الشاب يدعى هاني هيثم، طالب بالصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 15 عاما، مقيم بقرية نهطاي بدائرة مركز زفتى، أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل ملعب كرة القدم، بعد أن ابتلع لسانه أثناء لعب كرة القدم برفقة أصدقائه، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

تشييع الجثمان

وتابع أن الطالب المتوفى كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية، وأنه تم تشييع الجثمان بعد الانتهاء من تصريح الدفن، وعقب صلاة الظهر، و أداء صلاة الجنازة علية من مسجد الجمالية في مشهد جنائزي، ووسط حالة من الحزن الشديد خيمت علي وجوه الأهالي، واتشحت السيدات بالسواد حزنا على فرقه، وتم دفنه بمقابر الأسرة بقرية نهطاي.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى زفتي العام لـ«الوطن» أن قسم الطوارئ استقبل شابا في العقد الثاني من العمر، مساء أمس الجمعة، تعرض إلى بلع لسانه أثناء ممارسة لعبة كرة القدم برفقة أصدقائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.