رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الوثائقية تكشف حكاية الشرارة الأولى لتأسيس فرقة رضا

كتب:

محمد عزالدين
11:42 م | الأحد 14 مايو 2023
فرقة رضا

فرقة رضا

قالت محاسن حسن، من مؤسسي فرقة رضا، إن محمود رضا قرر السفر لفرنسا للالتحاق بإحدى الفرق هناك وكانت مدربته روسية الجنسية.

وأوضحت «حسن» خلال عرض قناة «الوثائقية» فيلما وثائقيا بعنوان «فرقة رضا»، أن محمود رضا قرر تكوين فرقة في مصر مثل الفرنسية، وبالفعل كانت الشرارة الأولى لتكوين «فرقة رضا».

ابن شقيق يحيى حقي كان زميل محمود رضا

ولفت الدكتور زكريا عبدالشافي، مساعد الفنان محمود رضا، إلى أن ابن شقيق الأديب الكبير يحيى حقي كان زميل محمود رضا، وبعد رجوعه من سفرية باريس، وفي رأسه تنفيذ فكرة فرقة فلكلورية مصرية، فذهب إلى يحيى حقي شجعه، وبعد شهرين طلب منه إقامة أوبريت «يا ليل يا عين».

وأشار الدكتور محمد الجداوي، من مؤسسي فرقة رضا، إلى أن أعضاء الأوبريت طلبوا من محمود رضا أن يكون الراقص الأول، ونعيمة عاكف الراقصة الأولى، من إخراج زكي طليمات.

اقرأ المزيد:

«فرقة رضا».. وثائقي جديد يعرض على قناة الوثائقية مايو المقبل

فرقة رضا تقدم عرضها بقبة الغوري.. المصريون والأجانب استمتعوا بالفن والتاريخ

صورة نادرة من طفولة شيرين رضا في بروفة لـ«فرقة رضا».. لسه زي ما هي

فيلم «فرقة رضا» على شاشة «الوثائقية» قريبا

سر صورة الراحل فاروق إبراهيم بمعرض «الأسطورة».. فرقة رضا السبب

«فرقة رضا» تضفي المتعة على مهرجان الطبول.. «30 دقيقة نوستالجيا»

فرقة رضا والسيرك القومي ضمن الليلة الرابعة لـ«هل هلالك» مساء اليوم
بقلم محمد عزالدين