قناة الوثائقية تكشف حكاية الشرارة الأولى لتأسيس فرقة رضا

قالت محاسن حسن، من مؤسسي فرقة رضا، إن محمود رضا قرر السفر لفرنسا للالتحاق بإحدى الفرق هناك وكانت مدربته روسية الجنسية.

وأوضحت «حسن» خلال عرض قناة «الوثائقية» فيلما وثائقيا بعنوان «فرقة رضا»، أن محمود رضا قرر تكوين فرقة في مصر مثل الفرنسية، وبالفعل كانت الشرارة الأولى لتكوين «فرقة رضا».

ابن شقيق يحيى حقي كان زميل محمود رضا

ولفت الدكتور زكريا عبدالشافي، مساعد الفنان محمود رضا، إلى أن ابن شقيق الأديب الكبير يحيى حقي كان زميل محمود رضا، وبعد رجوعه من سفرية باريس، وفي رأسه تنفيذ فكرة فرقة فلكلورية مصرية، فذهب إلى يحيى حقي شجعه، وبعد شهرين طلب منه إقامة أوبريت «يا ليل يا عين».

وأشار الدكتور محمد الجداوي، من مؤسسي فرقة رضا، إلى أن أعضاء الأوبريت طلبوا من محمود رضا أن يكون الراقص الأول، ونعيمة عاكف الراقصة الأولى، من إخراج زكي طليمات.