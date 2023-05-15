أحد مؤسسي فرقة رضا عبر «الوثائقية»: «محمود رضا اخترع رقص جديد وعمل لنا فلكلور وهوية»

قال محمود جداوي، أحد مؤسسي فرقة رضا، خلال الفيلم الوثائقي عن محمود رضا الذي عُرض على القناة الوثائقية، «لما رجع محمود رضا من فرنسا فتح مدرسة باليه وكانت عنده فكرة إنه يعمل فرقة وكان مشترك معاه في الفكرة حسن فهمي والد فريدة فهمي؛ لأنه كان متجوز أختها السيدة خديجة فهمي».

مدرب الرقص بفرقة رضا: محمود رضا أخذ التيمة البسيطة من الشعب

وقال محمد القذافي، مدرب الرقص بفرقة رضا: «محمود رضا أخذ التيمة البسيطة من الشعب، وبدأ يضيف الاستايل بتاعه وخبرته، وحط خبرته في الباليه والجمبار وجميع أنواع الرقص، وبدأ يخترع رقص جديد وعمل لنا فلكلور وهوية».

وقالت سميرة سعيد وكيلة المعهد العالي للفنون الشعبية: «محمود رضا استلهم حاجات كتيرة مثل رقصة الحجالة لأنها موجودة في البيئة المصرية، وكمان استلهم من رقصة الفلاحين خطوة الفلاحة ومن خطوات الفلاحة وحركاتها عمل رقصات بخبرته ورؤيته».