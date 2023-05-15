زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر الكوريل.. عمقه 80 كيلومترا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر الكوريل المتنازع عليها بين ورسيا واليابان، على عمق 80 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وتقع جزر الكوريل، المتنازع عليها بين روسيا واليابان، بين شبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا وهوكايدو في أقصى شمالي اليابان.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزر الكوريل على مسافة 111 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة كوريلسك الروسية و464 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من كيتامي اليابانية.