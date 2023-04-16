مصرع طفل وإصابة شاب في تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل بالشرقية

أدى حادث تصادم بين موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بمحافظة الشرقية بطريق إنشاص الرمل مشتول السوق إلى مصرع طفل وإصابة شاب بكسر في الساق، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب والمتوفى إلى مستشفى الزوامل، فيما تم التحفظ على جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزى باستقبالها طفل متوفى 12 سنة نتيجة حادث تصادم، فيما استقبلت شاب 24 سنة، تم تقديم الرعاية الطبية للمصاب فيما تم التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة لحين أسباب الوفاة، وكانت قد انتهت من الإجراءات اللازمة لبيان الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، وأمرت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

مصرع طفل وإصابة شاب

وأفادت التحريات الأولية بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وموتوسيكل في طريق إنشاص الرمل ومشتول السوق، ما أدى لوفاة الطفل وإصابة الشاب سابق ذكرهما.

تحرر محضر بالواقعة فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

في سياق متصل أدى حادث تصادم جرار زراعي مع سيارة نقل جماعي إلى مصرع شاب وإصابة شاب آخر بكسر في أحد ساقيه، وتم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على الجثمان لحين التصريح بدفنه.

مصرع شاب وإصابة آخر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى باستقبالها شاب 24 سنة جثة ومتوفي نتيجة حادث، وآخر 17 سنة مصاب بكسر بأحد ساقيه، تم التحفظ على الجثة وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية للتصريح بدفنه وتسليمه لذويه بعد بيتن أسباب الوفاة، فيما تم وضع المصاب تحت الملاحظة الطبية وإجراء اللازم له.

التصريح بالدفن

وتبين من التحريات الأمنية وقوع حادث تصادم جرار زراعي وسيارة ميكروباص أدت إلى مصرع شاب وإصابة آخر، تم نقلهم الى المستشفى والتصريح بدفن الجثمان بعد إجراءات جهات التحقيقات واتخاذها اللازم.