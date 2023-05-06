مصرع شابين في انقلاب موتوسيكل بالأقصر

لقي شابان مصرعهما في حادث انقلاب دراجة نارية على كوبري مطار الأقصر الدولي، وجرى نقلهما إلى مستشفى الكرنك الدولي.

ووفقًا لتقارير الأطباء، توفى الشاب علاء محمود عربي، البالغ من العمر 23 عامًا، وشاب آخر جراء نزيف داخلي في المخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الأقصر واقعة قتل حيث قامت زوجة بطعن زوجها بثلاث طعنات نافذة في البطن والصدر، وذلك بسبب خلافات بينهما. تم القبض على المتهمة بارتكاب الجريمة، وتم تحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.