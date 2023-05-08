مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم دراجتين ناريتين على «زراعي بني سويف»

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي بالقرب من مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصادم دراجتين بزراعي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة ناصر وقرية دلاص شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شابين وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل جثتي الشابين والمصاب إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى بني سويف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تبين إصابة شخص آخر ورفض النقل إلى المستشفى.

أسماء ضحايا الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، يوسف تائب صبحي، 18 عامًا، وعلاء تائب سيد زكي، 16 عامًا، جثتين هامدتين وجرى إيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصاريح الدفن.

بينما أصيب تائب سيد زكي، 43 عامًا، بجروح بسيطة بالوجه ورفض النقل إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.