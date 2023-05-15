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مصرع 26 شخصا على الأقل في تصادم مقطورة وسيارة نقل بالمكسيك (صور وفيديو)

كتب:

حسن رمضان
05:21 ص | الإثنين 15 مايو 2023
آثار حادث التصادم شمال المكسيك

آثار حادث التصادم شمال المكسيك

لقي 26 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث تصادم مقطورة بسيارة نقل على طريق سريع في ولاية تاماوليباس شمال المكسيك، صباح أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مكسيكية. 

تحطم المركبتين خارج سيوداد فيكتوريا

وقالت وزارة الأمن العام في  تاماوليباس، إن المركبتين تحطمتا خارج سيوداد فيكتوريا عاصمة الولاية قبل اشتعال النيران فيهما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

 

 

 

 

 

 

 

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