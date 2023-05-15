مصرع 26 شخصا على الأقل في تصادم مقطورة وسيارة نقل بالمكسيك (صور وفيديو)

لقي 26 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث تصادم مقطورة بسيارة نقل على طريق سريع في ولاية تاماوليباس شمال المكسيك، صباح أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مكسيكية.

#Tamaulipas Fatal accidente entre un tráiler y un vehículo tipo van, dejó un saldo de 13 muertos en el kilómetro 80 de la carretera 83 del tramo carretero #Hidalgo - #Zaragoza.#QEPD#FelizDomingo pic.twitter.com/Xl3B2sBZMJ — El Expreso Noticias (@ExpresoNoticia) May 14, 2023

تحطم المركبتين خارج سيوداد فيكتوريا

وقالت وزارة الأمن العام في تاماوليباس، إن المركبتين تحطمتا خارج سيوداد فيكتوريا عاصمة الولاية قبل اشتعال النيران فيهما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.