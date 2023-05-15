العالم يهتز.. زلازل تضرب عددا من الدول خلال الساعات الأولى من اليوم

ضربت عدة هزات أرضية، عددا من الدول حول العالم، خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، دون وقوع أضرار أو ضحايا، فيما تراوحت الهزات الأرضية ما بين 1.4 درجة و4 درجات على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات الأرضية التي أعلن عنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقع الإلكتروني، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب تشيلي بعمق 32 كيلومترا.

ونرصد أهم الهزات الأرضية التي شهدتها عدد من الدول خلال الساعات الماضية:

سويسرا:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.4 ريختر، على عمق 4 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقعت بؤرة الهزة على مسافة 12 كيلومتربين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة فيلدكيرخ غرب فورارلبرج الواقعة على الحدود مع كل من سويسرا وليختنشتاين.

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر جزيرة بورتريكو شمال شرق البحر الكاريبي، بعمق 25 كيلومتر، وعلى مسافة 86 كيلومتر شمال غرب مدينة بونس، و17 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من أجواديلا.

شرق تركيا يتعرض لهزة أرضية

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، شرق البلاد على عمق 5 كيلومترات، فيما وقعت البؤرة على مسافة 117 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي شانلي أورفا جنوب شرق البلاد، وفقا للييانات الزلازل الأوروبي المتوسطي

المكسيك:

ضربت هزة أرضية بقوة 4 ريختر، فيراكروز شرق المكسيك، على مسافة 55 كيلومتر شمال شرق عاصمة الولاية خالابا، وعلى عمق 33 كيلومتر تحت سطح الأرض.

اليونان:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة، جزيرة دوديكانيسيا اليونانية شرق البحر المتوسط، بعمق 2 كيلومتر.

هزة أرضية بقوة 2.6 ريختر تضرب تشيلي

تشيلي:

قال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت مدينة كوكيمبو، على عمق 32 كيلومتر.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 48 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة أوبايي.

الأرجنتين:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، مدينة سان خوان، وسط غرب البلاد على عمق 168 كيلومتر. وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 69 كيلومتر جنوب كالينجاستا.

كوريا الجنوبية:

شهدت شبه الجزيرة الكورية أو المياه المحيطة بها، اليوم الاثنين، أقوى زلزال خلال عام 2023، بلغت قوته 4.5 ريختر، قبالة مدينة دونجهاي الساحلية، على عمق 32 كيلومترا، دون وقوع أضرار.