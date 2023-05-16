مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الثلاثاء 16مايو 2023

يهتم الكثيرون بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، واختلاف مواقيت الصلاة في الآونة الأخيرة، نظرا لتقديم الساعة 60 دقيقة.

لذا تحرص «الوطن»، يوميا على إعلان مواقيت الصلاة، بعد تطبيق التوقيت الصيفي وفقا للمواقيت الدقيقة التي تعلنها يوميا الهيئة العامة للمساحة المصرية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:43 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:11مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 صباحًا.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 .

أذان العشاء: 9:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

أذان الظهر: 12:45 صباحًا.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:30 مساءً.

أذان العشاء: 8:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:50مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:20مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحا.

أذان الظهر: 12:49 صباحًا.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:29 مساءً.

أذان العشاء: 8:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:33 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:09 مساءً.

أذان المغرب: 7:25 مساءً.

أذان العشاء: 8:45 مساءً.