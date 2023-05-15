استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية مع بداية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، وجاء أقل سعر للشراء 30.75 في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع من 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.

وبالنسبة للأقل في الشراء لسعر الدولار اليوم الاثنين 15-5-2023 بالبنوك المصرية، هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والأعلى البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسعر الدولار في البنك الأھلي المصري، جاء بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ونفس الأمر في سعر الدولار في بنك مصر، إذ أنّ الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

فيما وصل سعر الدولار في بنك القاھرة، 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.