برنامج «فرصة» يكشف عن وظائف جديدة في عدّة قطاعات

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، أنّ مشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل الشباب في مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة القوى العاملة، ومحافظة أسيوط، ينظم ملتقى توظيف الشباب بأسيوط اليوم.

الوظائف المتاحة بالملتقى

وأكد برنامج فرصة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ الملتقى يوفر الوظائف التالية:

- قطاع السياحة والفنادق «عضو فريق - كاشير - ستيورد».

- القطاع الخدمي «سائقون - مسؤولو تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات».

- القطاع الصناعي «عمال إنتاج - فنين صيانة - فني لحام - براد».

- القطاع الزراعي «مهندسون زراعيون – عمال زراعيين – فنيون».

- قطاع الأغذية «عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات».

- قطاع الملابس «عمال إنتاج – عمال مكواة».

- قطاع الدهانات «مسؤول مبيعات».

- قطاع الاستثمار العقاري «إشراف – أمن – عمال نظافة».

وأوضح أنّ بعض الشركات المشاركة بالملتقى تقدم مزايا مختلفة مثل التأمين الصحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا.

يذكر أنّ مشروع «تشغيل الشباب في مصر» يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة النرويجية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.