وزير البترول: زيادة أعمال شركة أباتشي الأمريكية في مجال إنتاج الزيت والغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية وديفيد شي رئيس أباتشي مصر، وجرى خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة القادمة، لزيادة حجم أعمالها في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.

أكبر منتج للبترول في مصر

وأشار «الملا» إلى أن أباتشي تعمل في مصر منذ أكثر من 25 عاما، في منطقة الصحراء الغربية، وحققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول في مصر.

ومن جانبه، أكد كريستمان أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء الاحتمالات الجيدة لمنطقة الصحراء الغربية وتوافر التكنولوجيات الحديثة وطرق الحفر الجديدة، الأمر الذي يشجع أباتشي ويزيد من رغبتها في الحصول على مناطق امتياز جديدة ذات احتمالات بترولية مرتفعة، تسهم في تحقيق خططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة القادمة.

حفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك

واوضح الملا أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول، وهناك تنسيق ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وأباتشي للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمي بما يسهم فى رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أهمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية في التشغيل بمواقع إنتاج البترول بدلاً من استخدام السولار في توليد الكهرباء.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وهبة عبد القادر نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية.