إصابة سائق سقط أثناء محاولة اللحاق بقطار في محطة سوهاج

أصيب شخص بكسور وسحجات، أثناء محاولته اللحاق بقطار في محطة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يتضمن ورود بلاغ يفيد بأنه عقب تحرك القطار الإسباني «أسوان – القاهرة» من رصيف محطة سوهاج حاول أحد الأشخاص اللحاق بالقطار، فاختل توازنه وسقط على رصيف المحطة.

محاولة اللحاق بالقطار

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء محاولة المدعو «رمضان م ا م»، 55 عاما، سائق، ويقيم في مركز زفتى بمحافظة الغربية، اللحاق بالقطار حال تحركه اختل توازنه وسقط على رصيف المحطة، ما أدى لإصابته باشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجبهة والقدم اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعاف المصاب، وبسؤاله أفاد بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.