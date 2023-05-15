آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 15 مايو 2023.. تراجع 50 جنيها في الجرام

تراجعت أسعار المعدن الأصفر ضمن آخر تحديث لسعر الذهب مايو 2023، بواقع 50 جنيها في الجرام الواحد لعيار 21 وعيار 18، مع بدء التعاملات الصباحية اليوم، فضلا عن تراجع الجنيه الذهب بقيمة 500 جنيه عن سعره بالأمس.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 مايو

وجاءت تعاملات أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 مايو، وفقا للأسعار التالية:

- عيار 21: سجل 2340 جنيها، قارنة بسعره أمس 14 مايو عند 2400 جنيه.

- عيار 24: سجل 2674 جنيها، مقارنة بسعره أمس 14 مايو عند 2734 جنيه.

- عيار 18: سجل 2006 جنيهات، مقارنة بسعره أمس 14 مايو عند 2057 جنيها.

- عيار 14: سجل 1560 جنيها، مقارنة بسعره أمس 14 مايو عند 1600 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 18720 جنيها، بديلا عن سعره أمس 14 مايو عند 19200 جنيه.

متي يستقر سعر الذهب؟

وكان الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أكد لـ«الوطن» أن أسعار الذهب ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، إلى أن يحدث استقرارا في السعر، موضحا أن الأسعار بعد حدوث الاستقرار ربما تقف عند الأسعار التالية، وفقا لتوقعاته:

- سعر جرام الذهب عيار 21 لن يقل عن 2200 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 لن يقل عن 2000 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب لن يقل عن 18500 جنيها.