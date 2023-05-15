«تعليم مطروح»: فريق «مسرحة المناهج» يحقق المركز الثالث على الجمهورية

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن العام الجاري شهد إنجازات غير مسبوقة على صعيد الأنشطة الطلابية، حيث واصل الطلاب تألقهم في المسابقات المركزية وحصاد مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في كل الأنشطة.

وأشار «شحاتة»، في بيان، إلى حصول فريق «مسرحة المناهج» على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة «مسرحة المناهج»، في سابقة فريدة لم تحدث من قبل، وسط منافسة شديدة بين جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

مسابقة الفنون المسرحية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الفريق المسرحي حقق أيضاً المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقات الفنون المسرحية، إضافة إلى حصول الطالبة جنى سعيد حامد بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات علي المركز الرابع في المسابقة القمية للإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية.

عمل مؤسسي

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن تلك المسابقات نظمتها وزارة التربية والتعليم وأشرفت عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة، لافتاً أن تلك الإضافة الجديدة تحققت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.