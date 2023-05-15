انقطاع الكهرباء في 5 مناطق بالإسماعيلية بسبب أعمال الصيانة اليوم

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بنطاق المدينة وأماكن تابعة لدائرة مركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق، بسبب أعمال الصيانة التي تجريها شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع الوحدات المحلية.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إنّ أماكن انقطاع الكهرباء، شملت مساكن عثماثون بمنطقة الشيخ زايد في الإسماعيلية، ومنطقة الكيلو 17 بمركز القنطرة غرب ومناطق سكنية بقرية ميت أبو الكوم، شرق البحيرات، وخط 4/16 بنطاق مركز القنطرة شرق، ومنطقة الكيلو 11 غربًا بنطاق قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وتجري شركة القناة لتوزيع الكهرباء في منطقة القناة، أعمال الصيانة ضمن خطة الشركة الموسعة خلال شهر مايو، لرفع كفاءة عدد من المناطق استعدادا لفصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة، فإن انقطاع التيار الكهربائي بدأ من التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية مساءً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهر مايو، تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.