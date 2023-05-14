مصرع طفل وإصابة شخصين على محور 30 يونيو في الإسماعيلية

لقي طفل مصرعه، وأصيب شخصين في حادث مروري وقع على محور 30 يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية نقلو إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثمان الطفل تحت تصرف النيابة.

مصرع طفل وإصابة شخصين

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري على طريق محور 30 يونيو بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بسبب تصادم سيارتين ملاكي.

وقالت المصادر الأمنية إن الحادث أسفر عن مصرع طفل وإصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة لتلقى العلاج فيما انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث لإجراء المعاينة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فيما تم نقل جثة الطفل إلي ثلاجة المستشفي.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطفل وصل إلى المستشفى متوفى وجرى نقله من مكان الحادث بمعرفة الأهالي، وتنوعت الإصابات ما بعد الارتجاج و كسر بالزراعين ونزيف من الأذنين، وكسور بالحوض وجروح متفرقة بالجسم.