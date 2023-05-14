أسماء المصابين في حادث محور 30 يونيو بالإسماعيلية (صور)

شهدت مستشفي أبو خليفة للطوارئ مساء اليوم الأحد رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع وصول المصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي علي محور 30 يونيو قرب مركز ومدينة القنطرة غرب.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن وفاة يوسف إبراهيم محمد 8 سنوات ميم بقرية الرياح بدائرة مركز القنطرة غرب، وتم التحفظ عليه في ثلاجة المستشفى وإصابة شخصين آخرين بسبب تصادم سيارتين ملاكي.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت اثنين من المصابين إلي قسم الطوارئ في المستشفى.

وقالت المصادر الطبية في مستشفي أبو خليفة للطوارئ، إن المصابين هم كل من عوده مسلم سالم 34 سنة مقيم بمنطقة نمرة 2 بقرية الرياح في القنطرة غرب ومصاب بكسر بالحوض وجروح متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة سيد فتحي صالح 40 سنة ومقيم بمحافظة القليوبية باشتباه ما بعد الارتجاج و كسر بالزراعين ونزيف من الأذنين وفي حالة صحية غير مستقرة.