رئيس «القوى العاملة» بالنواب: مشروعات شرق العوينات إنجاز يدعو للفخر

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إنّ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات بشرق العوينات، أمس، يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية ضمن خطط تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أضخم مشروع لإنتاج القمح، حيث تشهد مصر جهودا كبيرة تقوم بها الدولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

الاستثمار الزراعي

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاستثمار الزراعي والمشروعات الزراعية من أهم المشروعات لحماية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف العالمية.

وأشار «عبد الفضيل»، في بيان، إلى أن مشروع شرق العوينات، يعد ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر، لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، موضحا أن منطقة شرق العوينات تقع في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كيلومترا، جنوب واحة الداخلة محافظة الوادي الجديد، وعلى بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع، نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.

الاستثمار الزراعي

وأضاف أن جولة الرئيس السيسي، لتفقد عدد من المشروعات بشرق العوينات هي انجاز حقيقي يدعو للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من توسعات تنموية في المجال الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتؤكد متابعة الرئيس لملف التوسع الزراعي، وتعكس حرص الدولة على مواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية بإضافة 30 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 220 ألف فدان، وإضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالي المساحة المستصلحة 740 ألف فدان.

وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بتأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته: «أننا خلصنا المشوار الكبير والأصعب، والإرادة والإصرار أساس النجاح»، لافتا إلى حرص الدولة على جذب المستثمرين في الاستثمار الزراعي، وتوفير فرص عمل لمليون فدان شرق العوينات وتوشكى، مثمنا دعوة الرئيس للقطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار الزراعي والمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دلة.

واختتم النائب بالتأكيد أن المشروعات الزراعية بشرق العوينات، التي تفقدها الرئيس هي إنجاز حقيقي يدعو للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من توسعات تنموية في المجال الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد.