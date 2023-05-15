صيانة كوبري «المحسمة» لخدمة 4 قرى في مركز القصاصين بالإسماعيلية (صور)

استأنفت مديرية الري في محافظة الإسماعيلية أعمال رفع كفاءة كوبري «المحسمة – العبل» بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تمهيداً لعودة العمل به بعد تهالك أجزاء منه خلال السنوات الماضية.

وكان النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب في الإسماعيلية، تقدم بمذكرة لوزير الري خلال الفترة الماضية، طالب فيها بضرورة صيانة ورفع كفاءة الكوبري بعد انهيار بعض الركائز الخاصة به، واعتماد عدد كبير من المواطنين في العبور عليه من شرق إلى غرب ترعة الإسماعيلية.

الكوبري يخدم 4 قرى

وقال النائب أحمد البعلي لـ«الوطن»، إن الكوبري يخدم 4 قرى رئيسية في مركز القصاصين، هي قرية المحسمة القديمة، وقرية المحسمة الجديدة، وقرية أم عزام، وقرية 30 يونيو.

وأضاف، أن عدد السكان المستفيدون من الكوبري يتجاوز 100 ألف مواطن تقريباً، حيث يستخدمون الكوبري للعبور بشكل شبه يومي، لارتباط أعمالهم بين شرق وغرب ترعة الإسماعيلية.

تدعيم الركائز واستكمال الصيانة

وأعلنت مديرية الري في الإسماعيلية، أنه يجرى الانتهاء من أعمال تدعيم الركائز والكراسي الميكانيكية بالكوبري، لرفع كفائته على أن يتم غلق الكوبري لترميم السقف بشكل كامل لاستكمال الصيانة.