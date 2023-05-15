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موعد التقديم لرياض الأطفال 2023.. وسن القبول

كتب:

أميرة فكري
10:49 ص | الإثنين 15 مايو 2023
رياض الأطفال

رياض الأطفال

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2023/2024 في المدارس الرسمية والرسمية لغات إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» بداية من 1 يونيو المقبل.

موعد تقديم رياض الأطفال 2023.. الشروط والضوابط

ويبدأ التقديم رياض الأطفال 2023 للمدارس الرسمية والرسمية لغات من 1 يونيو المقبل، ويستمر لمدة شهر حتى يوم 30 يونيو، وفقا للشروط والضوابط المحددة، وهي: 

- التقديم رياض الأطفال 2023 للمدارس الرسمية والرسمية لغات  إلكترونيا على موقع الوزارة.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن أربع سنوات.

- تنسيق رياض الأطفال عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة وفقاً لظروفها وكثافتها. 

- نتيجة تنسيق رياض الأطفال الكترونيا على موقع المديرية. 

- في حالة عدم قدرة ولي الأمر التسجيل الإلكتروني بالمدرسة، يتولى مسئولي وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل الرغبات لولي الأمر.

- يلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر. 

- في حالة الولاية التعليمية يجرى الاطلاع على الحكم القضائي.

الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال 2023

- طباعة استمارة التقدم الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال التقديم، وذلك بعد فتح باب التقديم. 

ـ أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة وصور منها.

ـ صورة البطاقة الشخصية الأب والأم وتكون سارية.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل ماء أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب. 

ـ صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، على حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها، وذلك من التأمين الصحي.

ـ حضور الأب لتقديم الأوراق عند القبول والطفل، وفي حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم.

- في حالة الطلاق تقدم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة. 

- حافظة بلاستك. 

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