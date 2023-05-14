توجيهات من «التعليم» بشأن امتحانات وتصحيح ونتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعدادتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها السبت المقبل، مؤكدة على الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية وإزالة أي صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم وضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على التنبية على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها .

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، على ضرورة ميكنة النتائج الموجودة بالإدارات ومراجعة البيانات جيدا قبل تسليمها لأولياء الأمور ويتم تسجيل رقم ومبلغ الحوالة البريدية على البيان .

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة، والعمل بروح الفريق والتكاتف لانجاح المنظومة وأن مدير المديرية يقدم الدعم لكل من يحتاجه، تحرى الدقة أثناء التصحيح.

رصد الدرجات أولا بأول

كما وجهت مديرية التعليم بالجيزة، الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الانتهاء منها، وتحري الدقة في رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية .

كما شددت على الالتزام بتفعيل القرار رقم ( 500) لسنة 2014 والقرار (11) لسنة 2016 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، ومراجعة أوراق إجابة الطلاب بدقة والتأكد من الدرجة المقدرة.