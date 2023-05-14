توجيه عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن أرقام الجلوس

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة استلام طلاب الصف الثالث الثانوي، أرقام الجلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد تسليمها للمدارس، استعدادا للامتحانات، المقرر أن تبدأ 12 يونيه المقبل.

جاء ذلك ردا على سؤال أولياء الأمور على «جروب حوار تربوي»، بالاكتفاء من طباعة أرقام الجلوس من على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودخل امتحانات الثانوية العامة قائلا: «لازم يستلموه».

امتحانات الثانوية العامة

أضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان أرقام الجلوس لامتحانات الثانوية العامة منتصف مايو الجاري على الموقع الرسمي للوزارة، فضلا عن تسليمه للمدارس لتوزيعه على الطلاب.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة بعد تعديل المواصفات الفنية:

- ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية.

- يتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة «أ، ب، ج، د» يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها.

- في حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

- إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة.

- اسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.