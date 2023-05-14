قرار مهم من «التعليم» بشأن امتحانات المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدّ فترة رفع ملفات الأنشطة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي للطلبة المصريين في الخارج لمدة أسبوع من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحميل نماذج الإجابات للصفوف الأولى للمصريين بالخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّه تقرر إتاحة تحميل نماذج الإجابات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للطلاب الذين لم يتمكنوا من تأدية الامتحانات الإلكترونية أو رفع نماذج الإجابة، على أن يقوم ولي الأمر برفع ملفات pdf، الخاصة بنماذج الإجابة من خلال منصة الامتحان باستخدام الحساب الخاص بالطالب على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج لمدة أسبوع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه على أولياء الأمور سرعة الانتهاء من رفع نماذج الإجابة للطلاب خلال المدة المقررة.