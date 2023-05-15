تداول أسئلة مزعومة لامتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي.. و«التعليم» ترد

تداولت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، صورا مزعومة لامتحان مادة الكيمياء، الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني في بعض المديريات التعليمية حاليا، والذي بدأ في التاسعة صباحًا.

رصد جميع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية والإدارات، ترصد جميع الصور المتداولة والمزعومة لامتحان الكيمياء على صفحات الغش والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية؛ للتأكد من صحتها وهي نفس الورق الموجود مع الطلاب باللجان.

عقوبات رادعة ضد الغشاشين

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في حالة التأكد من صحة الورق المزعوم لمادة الكيمياء، سيتم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره على صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة ضد الطلاب الغشاشين ولكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون مكافحة الغش.