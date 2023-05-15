«القوى العاملة» تنظم ملتقى توظيفي لـ«ذوي الهمم» في 9 شركات بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، تنظيم ملتقى التوظيف السادس لذوي الهمم من الجنسين، بالتعاون والمشاركة مع 9 من شركات القطاع الخاص والاستثماري، وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب مع مسؤولي التوظيف للشركات بقاعة المديرية، بمشاركة 35 من راغبي العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بالاهتمام بتشغيل وتدريب ودمج ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لائقة وبرامج تدريبية مناسبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة داخل سوق العمل.

تنظيم ملتقى التوظيف السادس لذوي الهمم

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّها تلقت تقريرا من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أشار فيه إلى تنظيم ملتقى التوظيف السادس لـ ذوي الهمم بالتنسيق مع وبمشاركة 9 شركات وهي «نهضة مصر، وألوان للملابس، وروبيرد، وسويت جيرل، والبترول، والسيدة العذراء، والإسكندريه للغات، وليسيكو، وجملة ماركت»، كما تم تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسؤولي التوظيف للشركات بقاعة المديرية، حيث حضر 35 من راغبي العمل، جرى ترشيحهم بالشركات المشاركة وتوفير فرصة عمل لائقة لهم.

تنظيم مقابلات لـ35 من المتقدمين للوظائف

وقال وكيل المديرية، إنّه جرى تنظيم مقابلات لـ35 من المتقدمين، وجار استكمال أوراق المرشحين، والانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعيين، كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا، منها «تأمين اجتماعي ورعاية صحية»، طبقا للقانون، فضلا عن توفير عمل يتناسب مع نوع الإعاقة، لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع مع مندوبي الشركات، مناقشة بعض الموضوعات، ومنها كيفية متابعة عملية التعيين، وإنشاء جروب إلكتروني للشركات المشاركة لسهولة التواصل معهم، وإرسال الأوراق بشكل أسرع، بحضور مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وفاتم روحي مدير إدارة ذوي الهمم، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم.