بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص شاغرة بمواني البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن فرص شاغرة بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية، موضحة الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لها.

وظائف شاغرة في مواني البحر الأحمر

وتضمنت الوظائف التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية بهيئة مواني البحر الأحمر، مدير عام حماية البيئة، ومدير عام التشغيل الإلكتروني، ومدير عام الشئون التجارية، موضحة أن المستندات المطلوبة كالتالي:

1- البيانات الأساسية معتمدة موضحا بها المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية، بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها والخبرة النوعية والزمنية والعلاوات التشجيعية وخطاب الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت، وأي بيانات أخرى.

2- 6 صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة.

3- بيان أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة.

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو حد أنشطتها الرئيسية.

5- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة بطاقة رقم قومي.

7- صحيفة حالة جنائية.

8- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

كيفية التقدم للوظائف الشاغرة بمواني البحر الأحمر

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أنه يتم تقديم طلبات الوظائف الشاغرة باسم اللواء مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، في مقر الأمانة الفنية للقيادات بمبنى الهيئة بالسويس بور توفيق بجوار باب 1، في موعد غايته شهر من تاريخ النشر، على أن يتم موافاة الأمانة الفنية بعدد 8 نسخ من المستندات المشار إليها.