جامعة جنوب الوادي الأهلية تنظم أنشطة طلابية: أنشطة ثقافية ومنافسات رياضية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية، والتي تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، بما يمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسؤولية، وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية لدى الطلاب.

أنشطة طلابية

وقدم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تقريرًا حول الأنشطة الطلابية بجامعة جنوب الوادي الأهلية خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث شاركت الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذي نظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون مع جامعة الجلالة، خلال الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير 2023، بمشاركة 700 طالب وطالبة، وذلك برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، بمقر جامعة الجلالة.

أسبوع إعداد قادة الجامعات

وأشار «غرباوي»، إلى أن فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية تضمنت عددا من الأنشطة الرياضة مثل كرة القدم، وتنس الطاولة، والأنشطة الثقافية مثل دوري المعلومات، والطالب المثالي، والأنشطة الاجتماعية مثل مسابقة الشطرنج، فضلًا عن القيام بعقد بعض الأنشطة الفنية كالغناء، والرسم، والتصوير، وكذلك أنشطة تعليمية.

واختتمت فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية بتبادل الرؤى والخبرات بين الطلاب، ووجهات النظر في كثير من الموضوعات، كما ساهمت الفعاليات في زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الطلاب، وإكسابهم المهارات القيادية، وبث روح الفريق، والتعاون، وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات بعضهم البعض.

كما تضمنت الفعاليات حفلًا فنيًا قدمته فرقة الفنون الشعبية من طلاب جامعة قناة السويس، حيث يعكس الثقافة التراثية لمنطقة السويس، من خلال تابلوهات فنية عن الفلكلور الشعبي والحديث والمعاصر، كما تم تكريم الطلاب المشاركين خلال هذا الأسبوع بتسليم شهادات التقدير لهم.

كما احتفلت الجامعة بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بعقد ندوة، حول التعلم والاستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، والاستماع إلى القامات المتميزة من العلماء الإجلاء الذين يقدمون صحيح الدين، وأهم الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وشهدت فعاليات الندوة مجموعة متنوعة من الابتهالات الدينية، فضلًا عن حضور طلابي من مختلف البرامج الدراسية بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وفي إطار احتفالات يوم المرأة العالمي، أقامت الجامعة الأهلية يومًا رياضيًا ترويحيًا متنوعًا لطالبات الجامعة، تزامنًا مع احتفالات يوم المرأة العالمي، وحرصًا من الجامعة؛ لتشجيع الطالبات على ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة تحقيقا لرؤية مصر 2030.