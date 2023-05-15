«ساعة إجابة» مُهدد بالرفع من دور العرض بعد تراجع إيراداته إلى 6 آلاف جنيه

تشهد إيرادات فيلم «ساعة إجابة»، تراجعًا كبيرًا في شباك التذاكر، بعد أسابيعٍ قليلة من عرضه في دور العرض، ما يجعله مُهددًا بالرفع خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاسيما وأنّ السينمات تستقبل 4 أفلام جديدة خلال الأسبوعين المُقبلين.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «ساعة إجابة»، أمس، حيث حقق 6.5 آلاف جنيهً فقط، ليتذيل قائمة الإيرادات، إذ جاء بالمركز السابع والأخير بين الأفلام المُنافسة، فيما بلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه في السينما، نحو 1.3 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم ساعة إجابة

ويُشارك في بطولة الفيلم، عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، وشريف سلامة، ونجلاء بدر، وآيتن عامر، ومراد مكرم، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، وانتصار، وأحمد فتحي، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، والطفل سليم مصطفى، والعمل من تأليف شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والكوميديا، من خلال طفل يجد نفسه أكثر من مرة مع أب وأم مختلفين تمامًا، وذلك بعد أمنيته بتغيير والده ووالدته بالفعل، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفارقات الغريبة.