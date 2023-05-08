«ساعة إجابة» يتذيل إيرادات أفلام عيد الفطر.. حقق 6 آلاف جنيه إيرادات أمس

تذيل فيلم «ساعة إجابة» قائمة إيرادات الأفلام المُنافسة في موسم عيد الفطر 2023، حيث جاء في المركز الأخير، ما يجعله مُهددًا برفعه من السينمات خلال أيام قليلة، حال مواصلة انخفاض الإيرادات.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم ساعة إجابة، أمس الأحد، 6 آلاف جنيه فقط، فيما يأتي إجمالي ما حققه منذ يوم 23 أبريل الماضي، نحو 1.2 مليون جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم ساعة إجابة

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والكوميديا، من خلال طفل يجد نفسه أكثر من مرة مع أب وأم مختلفين تمامًا، وذلك بعد أمنيته بتغيير والده ووالدته بالفعل، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفارقات الغريبة.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم غادة عادل، وشريف سلامة، ونجلاء بدر، وآيتن عامر، ومراد مكرم، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، وانتصار، وأحمد فتحي، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، والطفل سليم مصطفى، والعمل من تأليف شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

أفلام جديدة بالسينما خلال أيام

ومن المُقرر، أنّ تستقبل دور العرض أفلامًا جديدة نهاية شهر مايو الجاري، منها فيلم «شوجر دادي» بطولة الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، وكذلك فيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي.