24 ألف جنيه إيرادات فيلم «ساعة إجابة» في السينما خلال يوم

تذيل فيلم «ساعة إجابة» قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، وجاء ترتيبه في المركز السابع، حيث سبقه أفلام «هارلي»، و«يوم 13»، و«بعد الشر»، و«ابن الحاج أحمد»، و«رمسيس باريس»، و«مغامرات كوكو».

وحقق «ساعة إجابة» إيرادات أمس في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، قُدرت بـ24 ألفا و404 جنيهات، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم «ساعة إجابة»

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والكوميديا، من خلال طفل يجد نفسه أكثر من مرة مع أب وأم مختلفين تمامًا، وذلك بعد أمنيته بتغيير والده ووالدته بالفعل، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفارقات الغريبة.

أبطال الفيلم

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم غادة عادل، وشريف سلامة، ونجلاء بدر، وآيتن عامر، ومراد مكرم، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، وانتصار، وأحمد فتحي، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، والطفل سليم مصطفى، والعمل من تأليف شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

أفلام عيد الفطر 2023

وتصدر قائمة إيرادات الأفلام في السينما أمس الجمعة، فيلم «يوم 13»، بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، بـ731 ألفا و680 جنيها، وفيلم «هارلي» من بطولة محمد رمضان بـ374 ألفا و439 جنيها.