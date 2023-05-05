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2 مليون جنيه إيرادات 7 أفلام في السينما أمس.. ساعة إجابة بالمركز الأخير

كتب:

هبة أمين
01:16 م | الجمعة 05 مايو 2023
أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي، إيرادات في شباك التذاكر أمس الخميس، مليون و992 ألفا و144 جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، التي تضم 7 أفلام لعدد من النجوم، أبرزها فيلم هارلي، ويوم 13، وبعد الشر، وابن الحاج أحمد، ورمسيس باريس، ومغامرات كوكو، وساعة إجابة.

المركز الأول والثاني

جاء في المركز الأول في إيرادات أمس الخميس، فيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني، بإيرادات 876 ألفا و356 جنيها، وفي المركز الثاني فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر، بإيرادات 416 ألفا و958 جنيها.

المركز الثالث والرابع

جاء في المركز الثالث فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع وأس أس، بإيرادات 313 ألفا و202 جنيه، وجاء في المركز الرابع فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو بإيرادات 223 ألفا و366 جنيها.

المراكز الأخيرة

وفي الترتيب الخامس جاءت إيرادات فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي 104 آلاف و955 جنيها، وفي المركز السادس فيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا بإيرادات 31 ألفا و738 جنيها، وفي المركز السابع فيلم ساعة إجابة بطولة عدد من النجوم بإيرادات 25 ألفا و569 جنيها.

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بقلم هبة أمين