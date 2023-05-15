وفد دولي يشيد بجهود القوى العاملة في تدريب الشباب لمواكبة سوق العمل 

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، لقاءً مع وفد شركة بلان إنترناشيونال سويسرا، برئاسة منسقي البرامج بمكتب الشركة، «اليزابيث كيفيش»، و«سارة بص»، يرافقهما وفد من المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع «بلان إنترناشيونال ايجيبت»، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم إعداده في يونيو 2022 بين وزارة القوي العاملة مع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل، ضمن خطط مواكبة المتغيرات العالمية لبناء القدرات وتدريب الشباب على المهارات المستقبلية.

بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل

وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع شركاء التنمية في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل والتدريب المهني على أحدث المهن المطلوبة داخل الدولة وخارجها لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم للدخول إلى سوق العمل.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بقنا، في تقريره للوزارة، أنه استقبل بديوان عام المديرية منسقي البرامج بمكتب بلان إنترناشيونال بسويسرا، وتم خلال اللقاء مناقشات موسعة حول دور وزارة القوي العاملة ومديرية القوى العاملة بقنا في مجال رفع مهارات الشباب ورعايتهم والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر، منوهاً خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية ووزارة القوى العاملة أوليا اهتماما بالغا بصقل قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل وتزويدهم ببرامج تدريبية مجانية في شتى المجالات، وأن المديرية يتبعها مركز تدريب متكامل بمدينة قفط ووحدة تدريب ثابتة لمهنة الخياطة بمدينة قنا ووحدة تدريب ثابتة لمهنة الخياطة بمدينة نجع حمادي، وكذا وحدة تدريب متنقلة تصل للقرى النائية داخل المحافظة، كما أولت الوزارة والمديرية اهتماما بالغا برعاية ذوي الهمم ودمجهم بسوق العمل وضرورة استيفاء نسبة تشغيلهم بمختلف المنشآت وبالمرأة المصرية ولا سيما في القرى الأكثر احتياجا، وكذا توفير برامج تدريبية يستفيد منها كل فئات المجتمع.

جهود القوى العاملة وخدماتها بالقرى الأكثر احتياجا

وأكد مدير المديرية خلال اللقاء، على دور الوزارة واهتمامها بالوصول بخدماتها الى القرى الأكثر احتياجا لتوفير عناء الانتقال على الشباب والفتيات بتلك القرى، حيث تتبعها وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ومراكز قنا لتدريب الشباب والفتيات على مهن (الخياطة والكهرباء والسباكة) كما أن مركز التدريب المهني بقفط تم تجهيزه وتطويره بأحدث الآلات والمعدات في 22 مهنة مختلفة بالاستعانة بمدربين مؤهلين وعلى كفاءة عالية لخدمة الشباب، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لبدء مشروعاتهم الخاصة أو الالتحاق بـ فرص العمل بالقطاع الخاص.

كما تم الاستماع الى تساؤلات وفد الهيئة والإجابة عليها حول رؤية الوزارة في خدمة الشباب وآليات تنفيذ تلك الرؤية، وحضر اللقاء محمد علي محمود وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، وفي ختام الاجتماع أشاد الوفد بتلك الجهود التي تبذلها القوى العاملة ووعدوا بأنه سيتم التنسيق قريبا مع المديرية لتنفيذ برامج من شأنها خدمة ورفع كفاءة شباب محافظة قنا من الجنسين.