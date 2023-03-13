«كتف في كتف» تنطلق بـ«كراتين الخير» إلى القرى الأكثر احتياجا

واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فعاليات مبادرة «كتف فى كتف»، أكبر مبادرة حماية اجتماعية فى مصر، التى أطلقها التحالف استعداداً لاستقبال شهر رمضان، فى 16 محافظة، هى: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان».

توزيع مليون كرتونة مواد غذائية و160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأَولى بالرعاية

وتشمل هذه الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية و160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأَولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالى هذه المحافظات بمشاركة متطوعى التحالف، بجانب توزيع فوانيس رمضان والألعاب على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم وأسرهم تزامناً مع اقتراب الشهر المبارك.

وبدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تنفيذ «كتف فى كتف»، وقام فريق متطوعى «صناع الخير» بالبدء فى تعبئة كراتين المواد الغذائية استعداداً لنقلها للمحافظات ليتم التوزيع على الأسر الأَولى بالرعاية وفق جدول زمنى على مدار أيام الأسبوع.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لـ«صناع الخير»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن المؤسسة فى إطار عضويتها فى التحالف تشارك بفاعلية فى تنفيذ كل مبادراته؛ إيماناً منها بأهمية هذه المبادرات للشرائح المستهدفة، وتأكيداً على دور التحالف فى تعظيم جهود المجتمع المدنى فى دعم الشرائح الأَولى بالرعاية؛ لأن المبادرة تنطلق فى توقيت غاية فى الأهمية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأَولى بالرعاية مع قدوم رمضان.

«عبدالفتاح»: جدول يومى للتوزيع وقافلة كبيرة فى سوهاج الخميس

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن فريق «صناع الخير للتنمية» سينطلق فى توزيع كراتين المواد الغذائية بالتعاون مع عدد كبير من متطوعى المؤسسة وفق جدول زمنى يبدأ بالتوزيع فى قرية حنون، التابعة لزفتى بالغربية، ثم يتم التوزيع يوم الاثنين المقبل بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين فى الجيزة، ثم تتجه قوافل التوزيع جنوباً حيث قرية نجح الجسور، مركز الطود بالأقصر يوم الثلاثاء المقبل، ويليها التوزيع بقرية يوسف الصديق بمحافظة الفيوم يوم الأربعاء، وختام الأسبوع بتوجيه قافلة كبيرة من المساعدات الغذائية إلى محافظة سوهاج الخميس المقبل. وأوضح أن «صناع الخير» تقوم بالتوزيع وفق قاعدة بيانات واضحة تراعى الاحتياج الحقيقى للأسر المستحقة وتضمن وصول المساعدات إلى الأسر فى منازلها ويتم التوزيع بالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذى للدولة.

«عبدالقوى»: ندعم الأسر المصرية بسلال مواد غذائية ومساعدات عينية ونقدية تزامناً مع حلول رمضان.. والتحالف الوطنى يستعد لاحتفالية كبيرة

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مبادرة «كتف فى كتف» جاءت امتداداً للأنشطة التى نفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى منذ الإعلان عنه فى مارس الماضى، مشيراً إلى أن التحالف يستعد لإطلاق احتفالية كبيرة على مستوى مصر، بمناسبة مرور عام على بروتوكول التعاون الخاص بالتحالف، والهدف من مبادرة «كتف فى كتف» دعم الأسر المصرية الأكثر احتياجاً للحصول على مواد غذائية ومساعدات عينية ونقدية مع حلول شهر رمضان.

وقال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مبادرة «كتف فى كتف» من أهم حملات التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم المصريين قبل قدوم شهر رمضان بملايين الكراتين وجميع مستلزمات الشهر الكريم.

وأضاف «بسيونى»، لـ«الوطن»، أن حملة «كتف فى كتف» دليل على قدرة العمل الخيرى فى مصر على مساعدة الأسر لمواجهة آثار التضخم، وتعطى مؤشراً مهماً على اهتمام المصريين بالتطوع لمساعدة غيرهم، مشيراً إلى أن «كتف فى كتف» حملة إنسانية يتمنى من كل القادرين المشاركة بها ليرى العالم كيف أن المصريين رغم التحدى الاقتصادى الصعب يقفون إلى جوار بعضهم. وثمّنت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، انطلاق مبادرة «كتف فى كتف» للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدة أنها خطوة لاستثمار جهود العمل الأهلى فى احتياجات المرحلة الاستثنائية التى تمر بها الدولة المصرية، إثر التداعيات العالمية الراهنة، شأنها شأن باقى الدول، لأن دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً فى مقدمة الأولويات وتحقيق الأمن الغذائى.

«مديح»: المبادرة أضخم وسيلة للحماية الاجتماعية

وأضافت «مديح» أن الأوضاع الراهنة تتطلب تحلى الجميع بالمسئولية المجتمعية، ومد العون للطبقات الكادحة فى تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرة إلى أن مبادرة «كتف فى كتف» تعد أهم وأكبر المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأعظم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ مصر، حيث تشترك فيها 34 مؤسسة عملاقة.

وأوضحت «مديح» أن ذلك يتماشى مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم المزيد من الدعم للفئات الأَولى بالرعاية، ومع مستهدفات التحالف الرئيسية لتوسيع الأنشطة الخدمية الرامية لمد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأَولى بالرعاية بالمناطق المحرومة والنائية، خاصة مع الانتشار الجغرافى للتحالف وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، التى تتمتع بكوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، وذلك بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية، بما يدعم الشرائح الأَولى بالرعاية فى ضمان وسد متطلباتهم الغذائية، ويكثف من الجهود التى تحجم من الآثار السلبية للتداعيات الراهنة على محدودى الدخل.