الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الاثنين 15 مايو 2023، حيث تنتظم الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.

زيادة الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية

وقالت هالة الحملاوي، إنّ الكثافات تزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية، ففي الكورنيش هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فهناك سيولة مرورية.

كثافات مرورية متقطعة من العباسية لغمرة

وأضافت أنّ كوبري أكتوبر المتجه للعباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية يشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العسكي بكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

كثافات متحركة في عباس العقاد والطيران

كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الطريق الدائري، ويشهد شارع صلاح سالم كثافات مع نزول الموظفين، ويشهد الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.