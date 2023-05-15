«الشباب والرياضة» تنظم ندوات توعوية للأسرة ضمن خطة دعم أندية الفتاة

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للفتاة والمرأة، سلسلة من الندوات التوعوية للأسرة المصرية بالمحافظات، ضمن خطة دعم أندية الفتاة.

الالتزام بالقيم في العلاقات الاجتماعية

وشملت السلسلة ندوة بعنوان «احترام الآخر»، بمركز شباب المسلمية بمحافظة الشرقية، بمشاركة 30 فتاة بالمركز، تناولت كيفية التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها مع الالتزام بالقيم في مختلف العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، كذلك التأكيد على أهمية القيم في حياة الإنسان وكيف تؤثر القيم على تكوين الشخصية السوية، ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والاعلام في تكوين شخصية الانسان وإكسابه الخبرات والمهارات في ثقافة الحوار وقبول الطرف الآخر.

تنفيذ ندوة بمركز شباب النجاجرة

وبنفس العنوان تم عقد ندوة بمركز شباب النجاجرة بمحافظة أسوان، لمناقشة السلوكيات التي من شأنها أن ترفع من شأن الإنسان وتساعد على استقامة المجتمع، كذلك دور المؤسسات المعنية بتنشئة الأبناء وإكسابهم السلوكيات الإيجابية في حسن الانصات والاستماع والحوار وتقبل الطرف الآخر.

وفي محافظة الغربية بمركز شباب مدينه زفتى، تم عقد ندوة بنفس العنوان، وحاضر فيها الدكتور محمد سعفان، وتناول خلالها عدد من المحاور منها مفهوم احترام الآخر، أشكال وصور احترام الآخر، الأضرار التي تحدث للأشخاص في حالة عدم احترام الآخرين، وكذلك واجباتنا ودورنا كأشخاص ومجتمع تجاه الآخرين، متطرقاً إلى الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في غرس قيم غير سوية، تضر بالفرد والمجتمع.

دور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة

وبعنوان «القيم الأخلاقية المفقودة والتربية السليمة داخل الأسرة»، تم عقد ندوة بمركز شباب نجع هلال بمحافظة أسوان، ألقاها الشيخ عبد الكريم محمد محمود، وتناول فيها كيف حثنا القرآن الكريم على احترام الآخرين وعدم السخرية منهم، وشرح مفهوم القيم الاخلاقية وخصائصها ومصادرها ودور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وكيف حثت الديانات على أهمية التحلي بالصدق، الأمانة، تقبل الآخر، الاحترام، مساعدة الآخرين.

كما تم عقد ندوة بعنوان «إدارة المنزل بأقل التكاليف»، بمركز شباب البصالى محافظة أسوان، تناولت سبل تغيير ثقافة الاستهلاك، وتحديد أولويات الأنفاق الضرورية داخل الأسرة، وتنظيم الاحتياجات والمتطلبات وكيفية إدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الاستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفه جديدة .