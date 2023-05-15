انطلاق القوافل التعليمية لمراجعة الثانوية العامة بالبحيرة الأربعاء.. سجل الآن

أعلن الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، انطلاق فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم تحت شعار«الجمهورية الجديدة العلم والعمل» يوم الأربعاء المقبل 17 مايو حتى 19 مايو، بمجمع دمنهور الثقافي ومركز شباب مدينة كفر الدوار من الساعة 9 صباحا حتى الـ3 ظهرا.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أن تلك القوافل التعليمية تهدف إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي ما قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب.

وأضاف أن هناك نخبة من الخبراء المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، تشارك في تلك القوافل، والتي تنطلق في مرحلتها الثالثة بمشاركة 16 محافظة، إذ تستهدف أكثر من 700 ألف طالب من خلال التسجيل على هذا الرابط.